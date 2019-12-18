هوندا تطرح أول سيارة يابانية ذاتية القيادة من المستوى الثالث

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر مطلعة إن شركة هوندا موتور ستكون أول شركة تطرح سيارة محلية الصنع تتمتع بالمستوى الثاث من القيادة الذاتية في اليابان.

وقالت المصادر إن تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث سيتم تركيبها على سيارة ليجند سيدان الفاخرة الجديدة التي ستطلق في أوائل العام 2020.

يمكن للسائقين عن طريق استخدام تقنيات المستوى الثالث ترك القيادة للسيارة أثناء الازدحام المروري على الطرق السريعة.

ستنفذ اليابان في الربيع المقبل المرور المنقح لجعل قيادة السيارة ذاتية القيادة من المستوى الثالث ممكنة على الطرق العامة.

مع التقنيات التي ستقوم هوندا بتركيبها على السيارة، لن يحتاج السائقون إلى تشغيل المسرع أو العجلة أثناء الازدحام على الطرق السريعة، وفق موقع "البابان بالعربي".