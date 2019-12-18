«جيب جلاديتور 2020» تستعد للانطلاق من مهرجان ليوا الدولي

المصدر: دبي - البيان

تستعدّ جيب جلاديتور 2020 الجديدة وهي الشاحنة متوسطة الحجم الأكثر قدرة على الإطلاق للقيادة على الطرقات الوعرة، للانطلاق في المنطقة من مهرجان ليوا الذي يُقام في صحراء ليوا في أبوظبي من 26 ديسمبر 2019 وحتى 10 يناير 2020.

وبصفته الاحتفال الأضخم والأهم لرياضة السيارات وسيارات الدفع الرباعي إقليميا يشكّل مهرجان ليوا المنصّة المثالية لإطلاق شاحنة البيك أب جيب جلاديتور طراز 2020 .

يجتذب مهرجان ليوا أكثر من مليون شخص من عشاق السيارات وهواة القيادة على الطرقات الوعرة من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وهو يُقام على تل مرعب الشهير الذي يُعتبر واحداً من أعلى التلال الرملية في الإمارات على ارتفاع 300 متر مع انحدار حادّ بنسبة 50 درجة ويجتذب المهرجان عشاق القيادة على الطرقات الوعرة من أرجاء المنطقة لمواجهة التحدي الكبير في تسلّق التلة المهيبة.