افتتاح أكبر صالة عرض لـ«نيسان» بمفهوم عصري

المصدر: دبي - البيان

كشفت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن أكبر صالة عرض بمفهوم عصري جديد في المنطقة لعلامة نيسان على شارع الشيخ زايد. وستركز الصالة الجديدة على تقديم خدمات استثنائية لعملائها من خلال التكامل السلس لجميع نقاط التعامل ضمن رحلة العميل، والحرص على الابتكار وتقديم تجارب جديدة للعملاء، لتعزيز التحول الرقمي الذي يميز كافة جوانب الحياة اليومية.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: الشراكة القائمة بين العربية للسيارات ونيسان تاريخية؛ فعلى مدار العقود الخمسة الماضية، لم نعمل على توفير تجربة نيسان الحقيقية لعملائنا فحسب، بل حرصنا على تجاوز توقعاتهم أيضاً، من خلال تقديم خدمات استثنائية. وتؤكد صالة العرض الجديدة مدى تفانينا في الارتقاء بمعايير خدمة العملاء، من خلال تقديم تجربة مبتكرة تستجيب لتطلعاتهم.