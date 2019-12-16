نمو بيع السيارات الفارهة في كوريا

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات جرى نشرها أمس، ارتفاع الطلب على السيارات الفارهة في كوريا الجنوبية بصورة كبيرة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018، وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات المستوردة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رابطة مستوردي وموزعي السيارات في كوريا القول إن مبيعات السيارات الفارهة التي يبلغ سعرها 300 مليون وون (225972 دولار) أو أكثر بلغت 360 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.

وأضافت الرابطة أن عدد السيارات التي يبلغ سعرها 200 مليون وون ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 3560 وحدة. وبلغت مبيعات شركة رولز رويس موتور في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة 150 سيارة، بارتفاع بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت مبيعات شركة لامبورجيني لتصل إلى 155 وحدة هذا العام.