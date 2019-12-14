«بيجو» و«فيات» تقتربان من الاندماج

المصدر: باريس - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركتي صناعة السيارات الفرنسية بي.إس.أيه التي تنتج سيارات بيجو وستروين، والإيطالية فيات كرايسلر، تعتزمان توقيع الاتفاق الرسمي لصفقة الاندماج خلال الأسبوع الجاري لتكوين رابع أكبر شركة سيارات في العالم.

وبحسب المصادر فإن المحادثات بين الشركتين بشأن مذكرة التفاهم المنتظر توقيعها حققت تقدماً، لكن ما زالت هناك بعض النقاط تحتاج إلى حل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه من بين نقاط الخلاف، تقييم الالتزامات المحتملة لشركة فيات والتي تم الكشف عنها بعد الإعلان عن صفقة الاندماج في 31 أكتوبر الماضي، مضيفة أن أكثر من 100 مسؤول من الشركتين يشاركون في المحادثات.

كانت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية قد أقامت دعوى قضائية ضد فيات كرايسلر في أعقاب الكشف عن صفقة الاندماج المحتملة مع بيجو، تتهمها فيها بالفساد وتقديم رشى لإفساد مفاوضات الشركة مع النقابات العمالية، وهي الاتهامات التي تقول عنها فيات إنها «بلا أساس». يذكر أن فيات كرايسلر تأسست من اندماج شركتي فيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية.