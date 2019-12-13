الحبتور للسيارات ـــ ميتسوبيشي تطلق حملة لموسم الربح

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة الحبتور للسيارات ــ ميتسوبيشي حملة «بدأ موسم الربح مع ميتسوبيشي» الترويجية، لتقدم لعملائها فرصة للفوز بالعديد من الجوائز في موسم الربح خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى فرصة للفوز بواحدة من سيارتين إيكليبس كروس أحدث سيارات الـ SUV من ميتسوبيشي.

وتشمل الجوائز إقامات فندقية في منتجع الحبتور للبولو فندق الخمس نجوم العصري والمستوحى من فن العمارة الأندلسية، بالإضافة إلى قسائم سفر، هواتف ذكية وقسائم هدايا قيمة.

وسيتمكن عملاء شركة الحبتور للسيارات ــ ميتسوبيشي من اقتناء سيارة الـ SUV المفضلة مع الاستفادة من العروض المذهلة على جميع طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، مثل سيارة مونتيرو سبورت الأنيقة، أو باجيرو الأسطورية، إيكليبس كروس المتألقة بميزاتها المتعددة، وأوتلاندر العائلية ذات المقاعد السبعة، وسيحصل العملاء أيضاً على العديد من المزايا الإضافية مثل عقد خدمة مجانية، تأمين مجاني لعام واحد على طرازات مختارة، تظليل الزجاج من Llumar وحماية الطلاء من سكوتش جارد.

وقال سي في رافين. مدير عام المبيعات في الحبتور للسيارات ـــ ميتسوبيشي: يتزامن شهر ديسمبر مع موسم العروض والاحتفالات الكبيرة، حيث يتطلع العملاء إلى التغيير مع بداية العام الجديد.

لذلك فهو الوقت المناسب بالنسبة لهم لتجديد مركباتهم والاستفادة من العروض الجديدة، وهو الوقت الأفضل للاختيار من مجموعة سيارات الـ SUV المتنوعة من ميتسوبيشي، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز مذهلة والكثير من المزايا الحصرية الرائعة.