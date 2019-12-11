جائزة جديدة لـ«الفطيم تويوتا»

المصدر: دبي - البيان

حصدت الفطيم تويوتا جائزة فئة موثوقية المنتج في حفل جوائز صحيفة «ذا فلبينو تايمز 2019».

يأتي ذلك عقب تصدرها المرتبة الأولى من حيث الرضاء الكلي عن تجربة المبيعات بين علامات السيارات الأكثر شعبية، وذلك في دراسة قامت بها شركة «جيه. دي. باور». ويتم تقديم الجوائز بناءً على تصويت مفتوح أمام القراء وعامة الجمهور، حيث أدلى 76,000 قارئ بأصواتهم خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: يسرنا الحصول على هذا التقدير المميز من الجالية الفلبينية. وبما أن منح الجوائز يتم اعتماداً على تصويت عامة الجمهور، فإن الفوز بهذه الجائزة يشكل انعكاساً حقيقياً لخيار الأفراد.

وتعزز الجائزة أيضاً السمعة الاستثنائية التي تحظى بها علامة تويوتا والتزامها الثابت في تصنيع سيارات أفضل، مدعومة بمزايا الجودة الرفيعة والمتانة والموثوقية العالية التي نشتهر بها. ويتم تنظيم حفل جوائز "ذا فلبينو تايمز" من قبل صحيفة "ذا فلبينو تايمز" الخاصة بالجالية الفلبينية في الإمارات.