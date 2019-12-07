المسعود تطرح إنفينيتي Q50 لأداء يرتقي بقيادة عصرية

المصدر: دبي - البيان

تمنح سيارة إنفينيتي Q50، المقدمة من شركة المسعود للسيارات الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لسائقيها أعلى درجات الشغف في القيادة التحكم على كل الطرقات.

وتم تصميم سيارة إنفينيتي Q50 لتعزز قدرات السائقين، حيث توفر المقصورة الداخلية بيئة ديناميكية وبراعة فنية يمكن تخصيصها لتتكيف مع أذواق السائق، والتي تتميز بواجهة أنيقة مزودة بشاشة مزدوجة تمكن السائق من اختبار أقصى قدرات القيادة.

كما جهزت السيارة بباقة «بروأكتيف» مزودة بتقنيات السلامة الأكثر تقدماً لتعزيز الرؤية والتعامل مع الأخطار غير المتوقعة على الطرقات كنظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، والتقنية المعروفة باسم ProPilot لتمهيد الطريق نحو القيادة الآلية، كما أنها تتميز بنظام التوجيه الإلكتروني ونظام نشط للحفاظ على المسار.

وتوفر Q50 نمطين للقيادة، حيث يعد النمط النموذجي Standards الخيار المثالي للقيادة اليومية ضمن المدينة، بينما يتيح النمط البيئي Eco استهلاكاً أقل للوقود.