العربية للسيارات إنفينيتي تؤكد الالتزام بأعلى مواصفات الجودة للسيارات المستعملة المعتمدة

المصدر: دبي - البيان

أكدت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وضع السائقين في صميم اهتمامها، من خلال تشجيع الباحثين عن شراء سيارات «إنفينيتي» المستعملة المعتمدة باللجوء حصرياً إلى برنامج «إنفينيتي» المخصص لهذا النوع من السيارات.

وتتيح هذه السيارات المشمولة بالبرنامج والمتوافقة مع معايير الجودة المحددة، للعملاء فرصة الحصول على مجموعة من المزايا التي يتم تدريب فريق خبراء «إنفينيتي» عليها، لضمان تغطية كل سيارة بالحماية الممتازة، يشعر المستخدم براحة البال من خلال الضمان المحدود في البرنامج، لاستفادته من ضمان الجهة المصنّعة لمدة عام واحد من تاريخ الشراء، أو لمسافة 30,000 كيلومتر.

ويجب أن تتوافق كل واحدة من سيارات «إنفينيتي» المستعملة المعتمدة مع المعايير الشاملة، أو أن تتجاوز الفحص الدقيق. وتخضع جميع المكونات للفحص، بما في ذلك المواصفات الفنية من الداخل والخارج.

وهناك ضمان على مدار الساعة، حيث يحظى المشترون بالمساعدة على الطريق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع خدمات طوارئ على الطريق طوال فترة ضمان «إنفينيتي». وهناك سيارة احتياطية.