«أودي» تنفق 12 مليار يورو لإنتاج سيارة كهربائية

المصدر: إنغلوشتات- البيان

أقرّت شركة أودي الألمانية تخصيص 37 مليار يورو للبحث والتطوير والاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات على مدار السنوات الخمس القادمة.

وفي سياق خارطة التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية تخطط الشركة لزيادة نفقاتها الأولية على إنتاج السيارات الكهربائية إلى 12 مليار يورو، وهي أكبر ميزانية مخصصة لهذا المجال في تاريخ الشركة.

وتوفر خطة التحول الناجحة التي اعتمدتها أودي السيولة اللازمة حيث ساهمت الخطة منذ إطلاقها بأرباح بلغت 4 مليارات يورو.

ومن المنتظر أن تسهم التدابير المتخذة بموجب اتفاقية (Audi.Zukunft) في توفير حوالي 6 مليارات يورو للاستثمارات المستقبلية بحلول عام 2029.

وقال أليكساندر سيتز عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية وشؤون السوق الصيني والشؤون القانونية في مجموعة أودي: «نسرّع من خلال استراتيجيتنا الثابتة العمل على تحقيق أهداف خارطة الطريق التي تنتهجها أودي باتجاه إنتاج السيارات الكهربائية حيث نسعى لتحقيق هذه الأولوية من خلال استثماراتنا.

ونخطط لإنفاق حوالي 12 مليار يورو في هذا المجال بحلول عام 2024 كأكبر ميزانية مخصصة للسيارات الكهربائية في تاريخ الشركة».

وتعتزم مجموعة أودي إنتاج أكثر من 30 طرازاً من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، حيث سيكون 20 منها كهربائياً بالكامل.

كما تنوي الشركة زيادة نسبة مبيعاتها من السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل إلى 40% من مجمل مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار تسريع وتيرة العمل على إنتاج السيارات الكهربائية تعمل أودي مع شركة بورشه على تطوير البنية، كما تقوم بتطوير نظام القيادة الكهربائية المعياري بالتعاون مع شركة فولكس واجن.

وسيتيح هذا التعاون إنتاج سيارات كهربائية تجمع ميزات الشركات الثلاث لتدخل حيز الاستخدام في المستقبل.