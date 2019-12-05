أرباح شركات السيارات العالمية أقل من العام الماضي

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

أكدت دراسة أن كبرى شركات السيارات على مستوى العالم لم تنجح حتى الآن في تحقيق القدر نفسه من الأرباح التي حققتها العام الماضي، وذلك على الرغم من أن الربع السنوي الثالث من العام الجاري كان أفضل بكثير من نظيره العام الماضي، وهو الربع الذي أعقب أداء ضعيفاً خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورغم أن الشركات استطاعت أخيراً تحسين أرباحها التشغيلية، وفقاً للدراسة التي أعدتها شركة ارنست اند يانج، (EY)، للخدمات الاستشارية، والتي أشارت إلى أن إجمالي هذه الشركات حقق زيادة قدرها 16% من الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن حجم هذه الأرباح على مدى جميع الثلاثة أرباع السنوية الماضية لا يزال أقل بنسبة 11.5% مقارنة بالعام الماضي. ولا تزال أعداد مبيعات السيارات أسوأ إجمالاً عما كانت عليه عام 2018.

وقال معدو الدراسة إن ارتفاع الإيرادات في الفترة نفسها سببه أن كثيراً من شركات السيارات أصبحت تبيع وبشكل متزايد سيارات أكبر وأغلى ثمناً».