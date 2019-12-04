عائلة أنييلي الإيطالية تشتري حصة كبيرة في مجموعة إعلامية

المصدر: روما - د ب أ

وسعت عائلة أنييلي الإيطالية التي أسست إمبراطورية «فيات» للسيارات ممتلكاتها الإعلامية عبر شراء حصة كبيرة في مجموعة إعلامية إيطالية بارزة.

واستحوذت «إكسور» القابضة التي تمتلكها أنييلي على 44% من مجموعة «جيدي» الإعلامية مقابل (113.5 مليون دولار) من مجموعة «سي.آي.آر» وبالإضافة إلى صحيفة «لا ريبوبليكا» ثاني أكبر الصحف الإيطالية مبيعاً تضم «جيدي» كلاً من صحيفتي «لا ستامبا» و«إلسيكولو إكس.آي.إكس» وعدة صحف محلية و3 محطات إذاعية .

ونقل بيان عن جون إلكان رئيس «إكسور» قوله: «نحن مقتنعون بأن الصحافة الجيدة لها مستقبل مشرق طالما أنها يمكنها الجمع بين الموثوقية والاحترافية والاستقلال مع متطلبات قرائها اليوم وفي المستقبل».