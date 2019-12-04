الصين تحفّز صناعة السيارات الكهربائية

المصدر: بكين - الوكالات

رفعت الصين مستهدف مبيعاتها من السيارات الكهربائية لعام 2025 في خطوة تهدف لتحفيز الصناعة التي تظهر عليها علامات التباطؤ، وفقاً لمسودة السياسة التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتسعى الصين لزيادة نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 25% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة بحلول 2025، مقابل نحو 20% أعلنت عنها في خطتها الأخيرة للصناعة عام 2017.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في الصين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تمثل فقط 5٪ من مبيعات السيارات في البلاد، حيث انخفضت مبيعاتها مؤخراً على مدار 4 أشهر متتالية بعد تخفيض الحكومة للإعانات والدعم المقدم لهذه الصناعة.