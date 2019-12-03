«جمعة الماجد» تطلق «هيونداي باليسايد» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لسيارات هيونداي في دولة الإمارات الطراز الجديد كلياً من «هيونداي باليسايد 2020»، والذي تراهن عليه الشركة المصنعة للاستحواذ على حصة كبيرة من خيارات العملاء في الدولة.

جاء إطلاق هيونداي سيارتها الجديدة «باليسايد 2020» لمواجهة فورد اكسبلورر، وشيفروليه ترافيرس، وهوندا بايلوت والعديد من سيارات SUV ذات الـ3 صفوف من المقاعد، وجاء تصميم «باليسايد» مفاجئاً، حيث تتميز عن باقي سيارات الشركة بشكل كبير عبر تصميم حديث يظهر في المقدمة بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

وتأتي السيارة بطول يبلغ 4.98 أمتار وعرض يبلغ 1.97 متر وارتفاع يبلغ 1.75 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 متر. وهي أكبر من شقيقتها سانتافي XL بشكل واضح وحرصت هيونداي على التفريق بينهما في الحجم لتحافظ على المنافسة في فئات مختلفة.

وتتميز «باليسايد» من الداخل بمساحة كبيرة والمقاعد الـ8 التي تكفي جميع أفراد العائلة، وتوفّقت هيونداي في تصميم لوح القيادة وفتحات التكييف بشكل جميل، ولكن تبدو منطقة ناقل الحركة معقدة قليلاً بالكثير من أزرار التحكم بداخلها، كما تأتي باليسايد بشاشة رقمية للعدادات ومعلومات القيادة وأخرى بمقاس 10.25 إنشات للنظام الترفيهي إضافة إلى 7 فتحات USB و16 حاملاً للأكواب لراحة تامة لجميع أفراد العائلة.

وتأتي «باليسايد» بمحرك V6 بسعة 3.8 لترات ينتج قوة تبلغ 291 حصاناً و355 نيوتن-متر من عزم الدوران. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية أو الإطارات الأربعة حيث تتوافر «باليسايد» بفئتين مختلفتين لنوع القيادة.