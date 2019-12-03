«العربية للسيارات» تختتم 2019 بحملة مبيعات نهاية العام

المصدر: دبي ـ البيان

تختتم العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عام 2019 الذي يقترب من نهايته، بخصومات كبيرة لعملائها ضمن حملة مبيعات نهاية العام التي تتجاوز توقعاتهم.

وتشمل الحملة طرازات مختارة من نيسان، وتتيح للسائقين توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم، لإنفاقها على احتياجاتهم الأخرى، أو توفيرها للعام المقبل 2020.

وستستمر الحملة حتى منتصف ديسمبر، وتقدم للعملاء خصومات الاستثنائية.

وتم تصميم هذه الحملة لتشجيع العملاء على شراء سيارات نيسان التي يتطلعون لامتلاكها، والاستمتاع بالخصومات الكبيرة على عدد من موديلات نيسان المفضلة، بما في ذلك «سنترا» و«كيكس» و«ألتيما» و«باثفايندر»، أو «نيسان باترول».