تحالف ثلاثي لتأسيس شركة لتطوير تكنولوجيا السيارات

المصدر: طوكيو - د ب أ

تجري شركات نيسان موتور ورينو وميتسوبيشي موتور اليابانية لصناعة السيارات مباحثات لتأسيس شركة جديدة لتطوير التكنولوجيا من أجل الجيل الجديد من السيارات، وذلك بحسب ما قالته صحيفة نيكي اليابانية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الشركة الجديدة سوف تهدف لتطوير أكثر فعالية لتكنولوجيات السيارات، ما سوف يتطلب استثمارات كبيرة في مجال الأبحاث.

وكانت نيسان قد أعلنت أول من أمس أنها سوف تتوقف عن إنتاج سيارة داتسون في إندونيسيا وروسيا ابتداءً من العام المقبل.

وقالت نيسان في بيان: «نيسان تؤكد التزامها نحو عملائنا والأسواق التي تباع فيها سيارات نيسان». وأضافت: «خطتنا التوسيعية تشمل تقليص عدد العمال وتوسيع الإنتاجية. وفي إطار هذه الخطة اتخذنا عدة خطوات لكي تضعنا على مسار النمو».