«شفروليه بليزر» تعود إلى أسواق الإمارات بمواصفات فائقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة شفروليه عن سيارتها الكروس الأوفر الأنيقة والعريقة «بليزر 2019» الجديدة كلياً، في أول ظهور إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط عبر الإمارات.

وكانت هذه السيارة التي تم ابتكارها أول مرة عام 1969، قد طرحت طرزاً عديدة على مر السنين، وحازت إعجاب السائقين في جميع أنحاء العالم، وتمكنت من وضع مكانة سريعة لها في أسواق الإمارات منذ طرحها هذا العام.

وأثبتت اختبارات قيادة السيارة ثباتاً فائقاً يمكّن سائقها شعوراً كبيراً بالأمان مع قدرة عالية على المناورة.

وقال أحمد سدودي، المدير الإقليمي لعلامة شفروليه الشرق الأوسط وإفريقيا: تعد شفروليه بليزر 2019 الجديدة كلياً، والتي تمثل اتجاه التصميم الجديد لعلامتنا التجارية، سيارة كروس أوفر عصرية تمتاز بمظهر جريء.

وسوف تشكل بليزر 2019 استمرارية قوية لإرث هذا الطراز بما تتميز به من تصميم مذهل، وقدرات فائقة، وتكنولوجيا متطورة. ونحن على ثقة من أن هذه السيارة ستحظى باستحسان العملاء.