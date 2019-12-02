«تويوتا لاندكروزر 2020» تصل الإمارات بمواصفات أكثر تطوراً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفطيم تويوتا وصول سيارة تويوتا لاندكروزر 2020 إلى الإمارات. ومع بيع أكثر من 10 ملايين مركبة من هذا الطراز والعدد في تزايد مستمر، فإن تويوتا لم تخلد إلى الراحة، بل واصلت عملها الدؤوب وارتقت بأحدث طراز من لاندكروزر إلى آفاق جديدة، مؤكدة التزامها الثابت بالتطوير المستمر للمركبة التي تحمل عن جدارة لقب ملك جميع الطرقات، والمحافظة على مكانتها الرائدة باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الأكفأ.

وقد تمت إضافة تحديثات جديدة طالت التصميم الخارجي والداخلي على حد سواء، والتي تم تصميمها لتعزز مكانة لاندكروزر 2020 في صدارة فئتها.

ويرسي الطراز الجديد معياراً جديداً لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، مع تجهيزه بإمكانيات مميزة للسحب، وكفاءة أسطورية في القيادة على الطرق الوعرة، ومزايا راحة رفيعة المستوى، ناهيك عن قوتها المذهلة.

وبفضل محركها الموثوق الأفضل في فئته، والذي يتألف من 8 أسطونات على شكل حرف V وبسعة 5.7 لترات، وينتج عن قوة تبلغ 362 حصاناً وعزم قدره 54 كغم- متر، ليس هناك مهمة تتسم بالصعوبة بالنسبة لـ لاندكروزر 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الطراز بناقل حركة أتوماتيكي ذكي من ثماني سرعات، إلى جانب عدد من المواصفات المتطورة مثل نظام التحكم بالزحف، واختيار التضاريس المتعددة، ونظام التعليق المتغير المتكيف، ونظام تعليق بمنظم ارتفاع نشط، وكذلك نظام التحكم المثبط، الذي تم طرحه حديثاً ويوفر كفاءة لا نظير لها في خوض التضاريس بسهولة وراحة غير مسبوقة أثناء القيادة.