«دايملر» تنضم إلى «أودي» في شطب الوظائف

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

أعلنت شركتا مرسيدس بنز وأودي الألمانيتان عزمها شطب حوالي 20 ألف وظيفة في أسبوع قاتم لعلامات تجارية أسهمت في تحديد أداء صناعة السيارات لعقود.

ومع تقلص هوامش الأرباح جراء ضخ استثمارات ضخمة في إنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، أكملت «دايملر» منتجة سيارات مرسيدس سلسلة عمليات شطب الوظائف من جانب منتجي السيارات الفارهة الألمانية بالإعلان عن اتفاق لتقليص العمالة بأكثر من 10 آلاف وظيفة على مستوى العالم.

وكانت شركة أودي قد بدأت الثلاثاء الماضي بخطط لشطب عدد كبير من الوظائف يصل إلى 9500 وظيفة في ألمانيا، وأعدت بي إم دبليو ميثاق عمل يشمل علاوات أقل في بلدها ألمانيا.

وتعتزم شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات شطب 10 آلاف وظيفة لديها على الأقل على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس قطاع الموارد البشرية في الشركة، فيلفريد بورت، أول من أمس، إن الأمر يدور حول شطب عدد ضئيل في فئة عشرات الآلاف.