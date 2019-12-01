قطاع السيارات البريطاني يطالب بعلاقة تجارية وثيقة مع أوروبا بعد «بريكست»

المصدر: لندن - د ب أ

طالب قطاع صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب خروج بريطانيا من التكتل «بريكست» ومخاوف القطاع من تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك.

وفي إشارة إلى التراجع الأخير في حجم الإنتاج، قال مايك هويس، رئيس اتحاد جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا: قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي مهددة. وطالب هويس الحكومة البريطانية المقبلة بأن تعمل بعد الانسحاب على توفير تجارة سلسة، بلا جمارك مع الاتحاد الأوروبي، وعلى توحيد الإجراءات التنظيمية في الجانبين.

يذكر أن إنتاج السيارات في بريطانيا تراجع في آخر 17 شهراً، وذكر الاتحاد أن حجم الإنتاج تراجع في أكتوبر الماضي 4% مقارنة بنفس الشهر من 2018. وأوضح الاتحاد أن غياب ثقة المستهلكين والشركات في الداخل أثّر بشكل خاص على عملية الإنتاج، وحذّر هويس من أن تراجع الإنتاج لشهر آخر من شأنه أن يتسبب في أوقات مزعجة لأبعد حد بالنسبة لقطاع صناعة السيارات.