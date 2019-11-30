تحالف رينو - نيسان يكشف عن إطار عمل

المصدر: باريس - أ ف ب

قال مصدر لوكالة فرانس برس إنّ تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي لصناعة السيارات وافق على إطار عمل لتعزيز التقارب التقني وخفض التكاليف وتحسين الأداء المالي.

وفي وقت تكافح الشركات الثلاث لتخرج من ظل المشكلات القانونية لرئيسها السابق كارلوس غصن، قال المصدر «لدينا قائمة بالبرامج الرئيسية. قررنا تعيين أمين عام للتحالف ستكون مهمته تنسيق هذه المشروعات وتسريعها».

وقُبض على غصن منذ عام بسبب مزاعم حول ارتكابه مخالفات مالية. وأضاف المصدر أن الشخص الذي سيتم اختياره سيكون «شخصية ذات مستوى عال جداً» مع خبرة في الشركات الثلاث الأعضاء في التحالف.

وسيكون دوره تنسيق المشاريع تحت سلطة رئيس شركة رينو جان دومينيك سينارد، وفقاً للمصدر.

ويبدو القرار بمثابة بداية جديدة للثلاثي الذي أعاقته قضية غصن.

وقال المصدر إن الخطة الجديدة تتضمن قبل كل شيء التقارب التكنولوجي والبرمجة المشتركة للمركبات وبرامج ربط خطوط الإنتاج.