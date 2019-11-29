مرسيدس تطور سيارة كهربائية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

كشف ميشائيل كونللر مدير الإنتاج والمبيعات في قطاع السيارات الرياضية الفارهة إيه.إم.جي التابع لشركة السيارات الألمانية مرسيدس، النقاب عن تطوير القطاع لسيارة كهربائية جديدة كلياً من عائلة إيه.إم.جي بحيث تتفوق على السيارات المنافسة من حيث المدى وقوة المحرك.

ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات عن كونللر قوله على هامش المشاركة في معرض لوس أنجليس الدولي للسيارات في الولايات المتحدة إن السيارة الجديدة «إيه.إم.جي وان» ستعمل بأنظمة طاقة بقوة 48 فولت وبطاريات هجين تسمح لها بأداء أفضل مع محركاتها الأصغر، مع إمكانية استخدام المحركات الأكبر في فئة ثانية من السيارة. ومن المنتظر طرح السيارة الجديدة في الأسواق عام 2021.

كما تعتزم الشركة إنتاج سيارة سباق من طراز «إيه.إم.جي وان» والتي يصل سعرها إلى 2.7 مليون يورو، على أن يتم استخدامها على الطرق خارج مضمار السباق. ويواجه هذا الهدف الطموح مشكلات فنية عديدة حتى الآن.