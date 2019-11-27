«هيونداي» تستثمر 1.55 مليار بإندونيسيا

المصدر: سول ــ رويترز

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، أمس، إنها وقعت اتفاقاً مبدئياً لبناء مصنع جديد في إندونيسيا سيكون أول مصانع الشركة في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا، مما يمثل ضربة للشركات اليابانية المنافسة التي تسيطر على السوق.

يأتي الاتفاق في ظل صعوبات تكابدها هيونداي وكيا موتورز التابعة لها جراء تراجع مستمر في المبيعات في الصين، حيث علقت الشركتان العمل في مصنعين هناك هذا العام.

وقالت هيونداي، إنها ستستثمر نحو 1.55 مليار دولار في مصنع صناعة السيارات في إندونيسيا حتى عام 2030.

وذكرت الشركة أن المصنع الذي سيُقام في مدينة بكاسي شرقي جاكرتا سيبدأ الإنتاج في نهاية 2021 بطاقة 150 ألف سيارة سنوياً.