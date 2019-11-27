«تويوتا» و«مرسيدس» الأعلى بمؤشر رضا المبيعات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة مؤشر رضا المشترين SSI في الإمارات في عام 2019، التي صدرت أمس عن وكالة ج. د. باور، أن نسبة متزايدة من العملاء تستفيد من المنصات الرقمية خلال رحلة شراء سيارة جديدة (57% في عام 2019 مقابل 42% في عام 2018)، ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضاً أنه لا يمكن للأدوات الرقمية أن تحل بالمطلق مكان العنصر الشخصي الذي يضمنه التفاعل البشري.

واحتلت تويوتا المرتبة الأولى في مؤشر الرضا العام عن المبيعات بين العلامات التجارية الرائجة برصيد 819، فيما تحتل شركة فورد المرتبة الثانية برصيد 813، لتحل شيفروليه في المرتبة الثالثة برصيد 807.

كما احتلت مرسيدس - بنز المرتبة الأولى في مؤشر الرضا العام عن المبيعات بين العلامات التجارية الفاخرة، برصيد 826، وتحتل إنفينيتي المرتبة الثانية برصيد 824، بينما تأتي لكزس في المرتبة الثالثة برصيد 823.

ومستوى الرضا للعملاء الذين يستخدمون الإنترنت أثناء عملية التسوق هو 828 (على مقياس 1000 نقطة)، مقارنة بـ781 ممن لا يستخدمونه، كما أن هؤلاء العملاء هم أكثر عرضة لمقارنة الأسعار عبر الوكلاء ثلاث مرات مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون الإنترنت (49% مقابل 17% على التوالي).