اندماج «فيات» و«بي.إس.إيه»

المصدر: باريس - رويترز

أبلغت شركة فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المالكة لبيجو العاملين بهما أمس أنهما ستوقعان اتفاقَ اندماج ملزماً في الأسابيع المقبلة.

وأخطرت الشركتان العاملين لديهما في بيانين منفصلين من خلال قنوات اتصال داخلية، وأن أكثر من 50 شخصاً يشاركون في العملية. وتجري الشركتان محادثات لوضع اللمسات النهائية على صفقة اندماج ستقود لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وأضاف البيانان أن تسع مجموعات عمل تعكف على الاتفاق النهائي بقيادة ديفيد أوسترمان رئيس قطاع الخزانة للمجموعة والرئيس العالمي لأنشطة التطوير في فيات كرايسلر، وأولفييه بورج نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاستراتيجيات في بي.إس.إيه.