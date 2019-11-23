مشاركة ناجحة للمركز الميكانيكي بمعرض دبي للسيارات

المصدر: دبي- البيان

اختتم المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامة بي إم دبليو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مؤخراً مشاركته الناجحة في معرض دبي الدولي للسيارات بنجاح، حيث اجتذبت منصته خلال المعرض اهتمامًا واسعًا من خبراء قطاع السيارات وكبار الشخصيات من زوار المعرض وجمهورًا كبيرًا من عشاق السيارات. واستعرض المركز 10 طرازات تحمل علامة بي إم دبليو، اختيرت خصيصًا للمشاركة في الدورة 15 من المعرض.

وتضمنت قائمة الطرازات المشاركة طرازين انضما مؤخرًا إلى فئة الطرازات X للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهما طراز BMW X7 M50i وطراز BMW X6 M50i الجديد كليًا.

كما تم استعراض طراز BMW الفئة الثامنة جران كوبيه الجديد كليًا، بالإضافة إلى سيارة BMW Individual M850i Night Sky الفريدة من نوعها. كما ظهرت سيارة BMW نايت سكاي لأول مرة في المنطقة حصريًا على منصة المركز إلى جانب سيارة بي إم دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه طيلة أيام المعرض.

وظهر طراز BMW X5 40i M Sport بنسخة يتلون هيكلها الخارجي باللون الأزرق Tanzanit، فيما استعرض المركز الميكانيكي للخليج العربي بي إم دبليو إم 5 بنسخة طلي هيكلها خارجي بلون الكوارتز الذهبي، ومقصورة داخلية بمقاعد مغطاة بتنجيد يحمل لون Tartufo Merino. ولفت طراز BMW 750Li xDrive M Sport أنظار الزوار.

وظهر طراز BMW 320i M Sport بلون هيكله الخارجي الأبيض المعدني والمقاعد المنجدة بجلد الكانتارا الأسود، كما أكد طراز BMW Z4 M40i شعبيته الواسعة لدى هواة السيارات الذين توافدوا للاطلاع على النسخة المعروضة المطلية بلون San Francisco Red ومقصورتها الداخلية المنجدة باللون الأسود. كما اطلع زوار المعرض على طراز BMW i3s العامل بالطاقة الكهربائية ضمن منصة التنقل في المستقبل.

فرصة مثالية

وقال أيهان أولسر، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي: معرض دبي الدولي للسيارات فرصة مثالية أتاحت لنا استعراض 10 من أحدث طرازات بي إم دبليو وما تتمتع به من مزايا مبتكرة وإمكانات مذهلة. كما أتاح لنا المعرض إطلاق مجموعة مميزة من طرازات BMW واستعراضها لهواة السيارات في المنطقة للمرة الأولى«.

دور هام

وقال لارس نيلسن، مدير المبيعات والتسويق في بي إم دبليو الشرق الأوسط: أثبتت منصتنا الرائعة في دورة هذا العام من المعرض دورنا الهام في رسم ملامح تطلعات ومتطلبات قطاع التنقل في المنطقة، وذلك باستعراض مجموعة رائدة من أحدث طرازاتنا المبتكرة والمميزة بتصميمها المذهل والتي عرض العديد منها للمرة الأولى في المنطقة ضمن فعاليات المعرض. وفي ختام أسبوع مميز، أضافت العلامة إلى جعبتها جائزة مميزة من جوائز هيئة»أفضل السيارات للمرأة في العالم) لعام 2019.

وخلال حفل توزيع الجوائز، أحرزت العلامة جائزة أفضل سيارة فاخرة لعام 2019 لطراز الفئة الثامنة.