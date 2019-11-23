«بي.إم.دبليو» تستدعي 232 ألف سيارة لعيوب

المصدر: ميونيخ - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية استدعاء 232 ألف سيارة بسبب وجود احتمال اشتعال النار فيها أثناء سيرها.

يأتي هذا القرار استمراراً لعملية الاستدعاء التي بدأت في العام الماضي.

وقال متحدث باسم بي.إم.دبليو إن الشركة قررت استدعاء 113 ألف سيارة في ألمانيا وحدها، رغم أن خطر اشتعال النار فيها «ضعيف جداً».

يذكر أن سبب قرار الاستدعاء يتمثل في وجود مشكلة في نظام إعادة تدوير العوادم الغازية. وتوجد هذه المشكلة في السيارات التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) ذي 4 أسطوانات في الفئات من الأولى إلى السابعة، إلى جانب السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي من طرز إكس1 وإكس2 وإكس3 وإكس4 وإكس5 وإكس6.