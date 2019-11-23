شاحنة كهربائية فولاذية خفيفة من «تسلا»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أزاحت شركة تسلا الستار عن شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء تحمل اسم «سايبر تراك».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأن السيارة الجديدة مصنوعة من الفولاذ، ولها تصميم خارجي يتميز بالزوايا الحادة، وسوف تتوافر في ثلاث فئات، على أن يصل سعر الفئة الأولى إلى 39900 دولار.

وذكرت شركة تسلا على موقعها الإلكتروني أنه يمكن حجز السيارة الجديدة بمقدم 100 دولار فقط، وإن كانت عملية الإنتاج سوف تبدأ أواخر العام المقبل.

وكان إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لتسلا حضر مراسم إطلاق الشاحنة الجديدة، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء أول من أمس. ونقلت «بلومبرغ» عن موسك قوله: «إنكم تريدون شاحنة قوية فعلاً، وليس بشكل زائف.. إنها شاحنة يمكنها أن تطرقوا عليها بمطرقة دون أن تنبعج».