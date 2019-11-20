0.7% تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي

المصدر: روما - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 12.9 مليون سيارة.

في الوقت نفسه، بلغت مبيعات السيارات خلال أكتوبر الماضي بمفرده 1.17 مليون سيارة وهي أعلى مبيعات في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2009. وشهدت 4 أسواق من بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا زيادة في المبيعات بنسبة 6%.