«فولكسفاغن» تخفض أهداف مبيعات وأرباح 2020

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

على خلفية ضعف الوضع الاقتصادي في قطاع السيارات، خفضت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات من أهداف المبيعات والأرباح للعام المقبل عما كان مخططا من قبل. وقال المدير المالي للمجموعة، فرانك فيتر، خلال مؤتمر هاتفي مع محللين إنه من المتوقع الآن أن ترتفع المبيعات في عام 2020 بنسبة 20% على الأقل عن عام 2016. وكانت الشركة قد توقعت من قبل نمواً بنسبة 25% على الأقل لهذه الفترة.

وذكر فيتر أن الظروف الاقتصادية في سوق السيارات تغيرت، وقال: «لقد انتهى أفضل ما في الحفل». يُذكر أن المجموعة حققت عام 2016 مبيعات بقيمة نحو 217 مليار يورو، وتتوقع حالياً أن تحقق مبيعات العام المقبل بقيمة 261 مليار يورو على الأقل، بتراجع قدره 10 مليارات يورو عما كان مخططا من قبل. وتعتزم فولكسفاغن نشر التوقعات الاعتيادية لعام 2020 في تقريرها في مارس المقبل.