«جاكوار» تطرح طرزاً جديدة في «دبي للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

جذبت «جاكوار» انتباه العديد من زوار معرض دبي الدولي للسيارات لهذا العام، بأحدث مجموعة من سياراتها، والتي أظهرت أحدث ما تقدمه الشركة من الفخامة والهندسة والتصاميم الأنيقة، مع التذكير بالتنوع الكبير في مجموعة سياراتها.

وأبدى محبو السيارات والخبراء إعجابهم بالطرز «جاكوار XE» الجديدة، و«جاكوار F-PACE SVR» ذات القدرات الفائقة، و«جاكوار F-TYPE» الحائزة على الجوائز، و«جاكوار XF R-Sport» و«جاكوار E-PACE».

وكان الطراز «جاكوار I-PACE» الكهربائية بالكامل نجم العام بالنسبة لشركة جاكوار، حيث تأتي بقوة 400 حصان والدفع الكلي، بلون الفوتون الأحمر، وهي أول سيارة ممتازة متعددة الأغراض ومرتفعة الأداء وكهربائية بالكامل وتتميز بالأداء الرياضي المستدام، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، والطابع العملي لسيارة متعددة الأغراض بخمسة مقاعد، ما يضع جاكوار في مقدمة ثورة السيارات الكهربائية.

ضمن جوائز سيارة العام العــــالمية 2019، أصبحت جاكوار I-PACE أول سيارة على الإطلاق تفوز بثلاثة ألقاب في تاريخ الجائزة الممتد لخمسة عشر عاماً.