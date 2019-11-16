«الحبتور» تطلق 3 طرازات SUV جديدة في «دبي للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الرسمي لميتسوبيشي في الإمارات 3 طرازات SUV جديدة خلال فعاليات النسخة الـ(15) من معرض دبي الدولي للسيارات.

جاء ذلك تمهيداً لحقبة جديدة في تاريخ الشركة تجاه حلول النقل المستدامة، مع العرض الأول لسيارة Outlander Plug-in (PHEV) الهجينة في الشرق الأوسط، إلى جانب سيارات ASX ومونتيرو سبورت طرازي العام 2020 وتعتبر السيارات الثلاث تجسيداً فعلياً للشعار العالمي الجديد لشركة ميتسوبيشي للسيارات «قيادة الطموح».

وسجلت سيارة «أوتلاندر PHEV» ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط، حققت تقنية PHEV إنجازات مهمة للغاية في حلول النقل.

وهناك سيارات ايه إس إكس 2020 الجديدة، وهي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات مدمجة، مصممة خصيصاً للاستخدام اليومي سواء على شوارع المدينة أو للقيام بمغامرات ممتعة. والسيارة الثالثة مونتيرو سبورت 2020 الجديدة - السيارة الرياضية المتعددة الاستعمالات.