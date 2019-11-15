ماكلارين تنتج 399 سيارة من إيلفا

المصدر: لندن - د ب أ

تعتزم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية ماكلارين إنتاج 399 سيارة فقط من الطراز الجديد إيلفا، حيث يبلغ سعر السيارة الواحدة منه 1.42 مليون جنيه إسترليني (1.82 مليون دولار) شاملاً الضرائب في السوق البريطانية.

وتحتوي السيارة إيلفا المكشوفة على قمرة مفتوحة لمنح الركاب فرصة الحصول على تجربة قيادة «أولية» بحسب الشركة البريطانية، التي كشفت عن هذه السيارات المكشوفة والتي لا تحتوي على زجاج أمامي ولا نوافذ جانبية.

وتعمل السيارة بمحرك توربيني مزدوج يحتوي على 8 صمامات بقوة 804 أحصنة ويمكنها الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان. وتم تصنيع قاعدة السيارة الأساسية من ألياف الكربون لتصبح السيارة الأخف بين سيارات ماكلارين.

وذكر موقع «أوتو نيوز» أن السيارة إيلفا ستكون منافساً مباشراً للسيارتين مونزا إس.بي1 وإس.بي2 اللتين كشفت عنهما فيراري.