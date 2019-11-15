«العربية للسيارات» تطرح عروضاً على «إنفينيتي»

المصدر: دبي- البيان

طرحت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مجموعة من العروض الحصرية على مجموعة من موديلات «إنفينيتي»، خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويمكن للباحثين عن قوة الأداء امتلاك «إنفينيني Q50» المجهزة بمحرك تيربو مزدوج قوته 300 حصان وبسعة 3 لترات، مقابل دفعة شهرية قدرها 1799 درهماً.

أما بالنسبة لـ«QX60»، فقد تم تصميمها لتوفير مساحة واسعة وراحة فخمة، كما يمكنها تلبية جميع الاحتياجات اليومية بأناقة تامة مقابل 2569 درهماً شهرياً، مع حصول المشترين على التأمين والخدمة المجانية.

وتعتمد جميع صفقات وعروض إنفينيتي على أقساط شهرية ضمن خطط سداد مدتها خمس سنوات.