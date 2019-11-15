المصدر: سيئول- د ب أ

أظهرت بيانات رسمية كورية جنوبية نشرت، أمس، تراجع مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية إلى نحو 50% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية بشكل حاد. وطبقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7.9% سنوياً، في حين تراجعت المبيعات المحلية بنسبة 2.1% وتراجعت الصادرات بنسبة 10.2%.

وبلغ إنتاج السيارات خلال الشهر الماضي 351 ألفاً و409 سيارات وهو ما يزيد على المتوسط الشهري للإنتاج خلال العام الحالي ويبلغ 326 ألفاً و670 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محلياً في السوق المحلية بنسبة 3.9% سنوياً خلال الشهر الماضي في حين زادت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 8.7%، وتراجع إجمالي المبيعات في السوق المحلية بنسبة 2.1% إلى 157 ألفاً و461 سيارة خلال الشهر الماضي.