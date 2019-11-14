«دبي للسيارات» يستشرف تقنيات المستقبل

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تشهد منصات معرض دبي الدولي للسيارات 2019 حضوراً جماهيرياً كبيراً في ظل تسابق الشركات العالمية على طرح أحدث الطرازات التي يتم الكشف عنها لأول مرة عبر منصات المعرض، حيث تسابق العارضون في إطلاق أحدث إصداراتهم من المركبات إلى العالم عبر بوابة دبي.

وتمكن الزوار خلال اليوم الثاني من المعرض من خوض تجارب مباشرة في عالم صناعة السيارات العالمية، ومشاهدة تقنيات تعيد تعريف هذه الحقبة من عالم السيارات وتجارب غامرة لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، حيث تخوض شركات إنتاج السيارات سباقات كبيرة فيما بينها لاستخدام التقنية في السيارات الجديدة، وكذلك تمكن الزوار من مشاهدة مجموعة من أندر السيارات الكلاسيكية والقديمة.

فعاليات

ويقدم معرض دبي الدولي للسيارات فعاليات متخصصة تناسب الجميع، من بينها معرض ردهة Arabian Gazelles، وهو أول نادي سيارات خارقة خاص بالسيدات في المنطقة، بالإضافة إلى جدول فعاليات خاصة بالأطفال يتضمن أنشطة مرحة من بينها تجارب بتقنية الواقع المعزز ومسابقة رسم سيارة المستقبل.

وشهدت منصات المعرض وجود أبرز العلامات العالمية المتخصصة في الصناعة، منها مرسيدس-بنز وبي أم دبليو وفيراري ومازيراتي ولينكولن وكاديلاك وشيفروليه وجي إم سي وجاكوار ولاند روفر ونيسان وميتسوبيشي، وغيرها من العلامات التجارية.