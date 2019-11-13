«جي إم سي» تستعرض تشكيلتها القوية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جي إم سي» أمس عن تشكيلتها المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، والتي تعتبر الأكثر جرأة على الإطلاق. تتمتع تشكيلة جي إم سي 2020 الجديدة بتنوع الاستخدامات وبمزيد من تقنيات الاتصال وأحدث الإكسسوارات وخيارات التخصيص، لتذهل زوار المعرض من جوانب عديدة.

وقالت دانييلا ديسوزا، مدير علامة جي إم سي الشرق الأوسط: «نقدم خلال مشاركتنا في المعرض التشكيلة الأكثر جرأة وقدرات على الإطلاق، لنوفر لقاعدة عملاء جي إم سي لمحة عن مستقبل علامتنا.

توفر تشكيلتنا لعام 2020 لعملائنا في الشرق الأوسط تنوعاً أكثر من أي وقت مضى، مع مستويات جديدة من خيارات التخصيص والإكسسوارات التي يمكن الاختيار من بينها. وسواء للقيادة على الطرقات الوعرة أو للاستمتاع برحلة بسيطة في الخارج، سيجد العملاء الطراز الذي يتناسب تماماً مع أسلوب حياتهم».

وتعتبر تشكيلة جي إم سي سييرا المعاد تصميمها التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق للبيك آب كامل الحجم من جي إم سي، والمتوفر بطرازين حصريين للمنطقة، هما سييرا Elevation، وسييرا AT4 بالمقصورة العادية.

ويعبّر تصميم سييرا بقوّة عن المزايا العالية للتصميم والقدرات وتقنيات الاتصالات المتطوّرة.