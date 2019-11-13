«جنرال موتورز» تطلق خدمة «أون ستار» في الإمارات ديسمبر 2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد جون روث رئيس «جنرال موتورز» للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة ستطلق خدمة «أون ستار» OnStar التقنية المرتقبة في أسواق الإمارات في ديسمبر 2020، وذلك في أساطيل سياراتها الحديثة من علامات «شفروليه» و«كاديلاك»، و«جي إم سي»، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية ستكشف قريباً عن الطرازات المستقبلية التي ستكون تقنية OnStar مدمجة وجاهزة للاستخدام فيها، وأن الشركة تعمل إلى جانب «اتصالات» وشرطة دبي وشرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات لطرح هذه الخدمة المبتكرة التي تعزّز أمن القيادة بشكل كبير والمتوفرة في 20 سوقاً عالمياً.

وأضاف روث في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» خلال معرض دبي الدولي للسيارات الذي كشفت «جنرال موتورز» فيه عن 6 سيارات جديدة ومميزة من إجمالي 18 سيارة ستقوم الشركة الأمريكية بعرضها على مدار فترة المعرض: إن إطلاق «أون ستار» التي تعزّز ميزات السلامة على الطرق مثل الاستجابة التلقائية عند حوادث الاصطدام وخدمات الطوارئ والمساعدة على الطريق والتشخيص عن بعد والملاحة، تأتي تماشياً مع إحدى أكبر موجات التحول الرقمي التي يشهدها قطاع السيارات في هذه الآونة.

مضيفاً: «تؤثر موجة التغيير هذه على مختلف جوانب قطاعنا، بدءاً بالطريقة التي يبحث ويتفاعل من خلالها المستهلكون مع العلامات التجارية، وصولاً إلى الطرق التي يوظّف بها المصنّعون هذه التقنيات الجديدة لتطوير منتجاتهم».

وأوضح روث أن التحول الرقمي لن يقتصر على طريقة تسوّقنا أو وصولنا إلى المعلومات، بل يشمل أيضاً طريقة قيادة سياراتنا على الطرقات اليوم وكيف يمكن أن تصبح ذاتية القيادة في المستقبل، مؤكداً أن جميع أعمال التطوير المستقبلية في جنرال موتورز مدفوعة برؤية الشركة لعالم خالٍ من الحوادث المرورية والانبعاثات والازدحام.

من جهته أوضح كريستيان سومر المدير الإداري في «كاديلاك»، أن جميع أعمال التطوير المستقبلي في الشركة مدفوعة برؤية شركة «جنرال موتورز» الأم لبناء عالم خالٍ من الحوادث المرورية والانبعاثات والازدحام.

وأشار إلى أن من ضمن التقنيات التي تقدمها «كاديلاك» في المعرض نظام القيادة «سوبر كروز»، الذي يعد أول خاصية للمساعدة على القيادة بدون استخدام اليدين على الطريق السريع، والذي يتميز عن غيره من الأنظمة الداعمة للسائق أثناء القيادة، باستخدامه نظام تنبيه السائق والبيانات الدقيق من نظام «LiDAR»، وذلك من أجل ضمان قيادة السيارة بشكل آمن وموثوق.

وكشفت الشركة لأول مرة في المنطقة عن ثلاث سيارات تتضمن أول طرازين من كاديلاك XT6، وCT5، بالإضافة إلى نسخة محسّنة من XT5، التي تجمع بشكل مثالي بين الفخامة المطلقة والهندسة والتكنولوجيا الحديثة، في مزيج يمثل جوهر علامة كاديلاك.