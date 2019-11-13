«العربية للسيارات» تطلق أحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن المشاركة بصورة متميزة في نسخة هذا العام من معرض دبي الدولي للسيارات، حيث تسلط الضوء على أحدث الابتكارات أمام جمهور زوار الحدث وتقوم بعرض 11 سيارة إلى جانب النسخة الأحدث من «نيسان باترول 2020» التي تحتل مركز الصدارة، إلى جانب مجموعة من أحدث الموديلات للشركة.

وخلال مشاركتها في المعرض، ستقوم نيسان من العربية للسيارات بالكشف عن العديد من التقنيات المستقبلية الجديدة والمثيرة التي سيتم عرضها في «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك مجموعة واسعة من حقيبة منتجاتها الموجهة لمختلف شرائح الجماهير لإثراء تجربة التنقل، والمساعدة في ضمان حلول النقل الآمن والمستدام والرائع للجميع.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: «نفخر بتسجيل حضور متميز لنا في معرض دبي الدولي للسيارات لنعرض فيه أحدث تقنياتنا المبتكرة . لقد تمكن هذه الحدث من تحقيق النمو المتواصل منذ إطلاقه، ليصبح اليوم واحداً من أكبر معارض السيارات في المنطقة».