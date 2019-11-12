انكماش مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين

المصدر: شنغهاي - رويترز

أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر السادس عشر على التوالي في أكتوبر الماضي، مع انكماش مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الرابع على التوالي.

وذكر الاتحاد أن إجمالي مبيعات أكبر سوق للسيارات في العالم انخفض 4% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. يأتي ذلك بعد تراجعين نسبتهما 5.2% في سبتمبر و6.9% في أغسطس. وتراجعت مبيعات السيارات في 2018 بأكمله، وهو أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع أمريكا.

وقال إن مبيعات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نزلت 45.6% في أكتوبر بعد انخفاضها 33% في سبتمبر. وقفزت مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة 62% العام الماضي.