توقعات بانخفاض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات 2019

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات أنه من المتوقع أن يواصل إنتاج كوريا الجنوبية للسيارات الانخفاض للعام التاسع على التوالي، في 2019 مع استمرار تراجع المبيعات المحلية والعالمية والتي هبطت إلى أقل من 4 ملايين وحدة للمرة الأولى منذ 2009.

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء بأن المبيعات المجمعة لمصنعي السيارات في كوريا الجنوبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 3.24 ملايين وحدة بتراجع 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات.

ويعد الرقم الأدنى منذ 2009 حينما بلغت المبيعات مستوى 2.79 مليون وحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وتراجعت صادرات القطاع 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.99 مليون سيارة.