دبي تجمع أندر السيارات الكلاسيكية والفارهة الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي معرض «كونكور دي إليغانس الإمارات» للسيارات الكلاسيكية الفارهة والنادرة في العالم خلال الفترة من 12 حتى 14، ديسمبر تحت إشراف «الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية».

وقال مانع السويدي، رئيس مجلس إدارة «كونكور دي إليغانس الإمارات»: نشرف بإدراج كونكور دي إليغانس الإمارات في الجدول السنوي للاتحاد، وهذا يعني تجمع هُواة جمع السيارات الكلاسيكية بالدول العربية، ومعظمــهم يمتــلكون سيارات قديمة ونادرة جداً، تحت الأضواء العالمية باعتباره اجتماعاً لعشاق السيارات في مكان واحد للاحتفال بروعة السيارات التي تعود إلى حقبة ماضية. ويسرنا القول إن هذا التقدير من الاتحـــاد سيـعزز مكانة كونكور دي إليغانس الإمارات ويكسبه مميزات إضافية.

وسيعرض «كونكور دي إليغانس الإمارات» لهذا العام 30 من أندر السيارات الكلاسيكية في العالم مع 30 من أقدم السيارات الفارهة الحديثة بإجمالي قيمة تبلغ 200 مليون دولار، حيث سيجتمع هواة جمع السيارات الكلاسيكية وعشاقها لتبادل الخبرات والاحتفال بالجمال الساحر للسيارات الكلاسيكية والفارهة.

وسيحتفل جامعو ومالكو هذه الأعمال الإبداعية الفريدة بروعة صنعة هذه السيارات الساحرة وتفردها وعشقها. ويستضيف المعرض عدداً من الأنشطة والفعاليات. وأضاف مانع السويدي: هدفنا إمتاع وإثارة هواة جمع السيارات النادرة والفارهة وعشاقها، وقد عززنا مكانة معرض كونكور دي إليغانس الإمارات كوجهة رائدة في المنطقة للاستمتاع بعشق السيارات النادرة.

يذكر أن «الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية» تأسس عام 1966 بالاشتراك مع اتحادات ونوادي السيارات الكلاسيكية من مختلف الدول بغرض خدمة مصالح أصحاب السيارات الكلاسيكية وتوجيهها، وتمثل الأندية الأعضاء في هذا الاتحاد أكثر من 1.5 مليون شخص من عشاق السيارات الكلاسيكية في 64 دولة وأكثر من 85 منظمة عضو منها منظمة الإمارات لرياضة السيارات، المعروفة سابقاً باسم نادي السيارات والسياحة للإمارات.