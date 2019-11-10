سحب ٦٧٩ «ليكزس» معيبة في الصين

المصدر: بكين - شينخوا

قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين إن شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات تعتزم سحب 679 سيارة مستوردة من طراز «ليكزس»، اعتباراً من 16 نوفمبر، بسبب عيوب في القضبان الهوائية.

وذكرت الإدارة في بيان أمس أن شركة «تويوتا» في الصين قدمت طلباً لسحب السيارات، يتضمن سحب السيارات من طراز «ليكزس CT200h» والتي تم تصنيعها بين 30 يناير و12 مارس 2019.

وأضاف البيان أن عيوباً في عملية الطلاء الكهربائي من جانب الموردين تسببت في احتمال تعرض سطح القضبان الهوائية للكسر، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة. وسوف تفحص الشركة الرقم المسلسل للقضبان الهوائية وتغير الأجزاء المعيبة مجاناً.