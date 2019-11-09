إنفينيتي QX30.. مواصفات تكنولوجيا متقدمة

المصدر: دبي - البيان

سلطت «العربية للسيارات»، الموزع الحصري لشركة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الضوء على طرازها الجديد من «إنفينيتي QX30» بما تتضمه من مواصفات تكنولوجية متقدمة يتمتع بها هذا الطراز.

ويمتاز هذا الطراز بالكثير من الخصائص الاستثنائية المتطورة من الداخل والخارج على حد سواء، لأنه يأتي معززًا بالكثير من المزايا التكنولوجية ومواصفات السلامة التي تجعل منه نموذجًا للتقدم الهندسي. وبدءًا من وجود 12 مجسًا تساعد في الاصطفاف الذاتي بضغطة زر واحدة، إضافة إلى آلية التحذير عند أي تصادم أمامي محتمل، وإصدار التحذيرات حال مغادرة السيارة مسارها على الطريق، فإنها تضمن تجربة قيادة سلسة ومريحة للسائق، وتساعده في التركيز على الرحلة. كما تم تصميمها بعد الأخذ في الحسبان السائق والركاب.