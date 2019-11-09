"هوندا" تتوقع تخفيض أرباحها إلى 6.3 مليارات دولار

المصدر: طوكيو - د ب أ

خفضت شركة هوندا لصناعة السيارات توقعاتها بشأن أرباحها للعام الجاري، بسبب تباطؤ الطلب العالمي على السيارات ومسائل خاصة بالعرض.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ»، كشفت هوندا أيضاً عن خطط لإعادة شراء كميات من أسهمها المتداولة بقيمة 100 مليار ين (915 مليون دولار). وخفضت هوندا في بيان توقعاتها بشأن تحقيق أرباح تشغيلية خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل، إلى 690 مليار ين (6.3 مليارات دولار) مقابل توقعات سابقة بقيمة 770 مليار ين.

وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 748 مليار ين خلال العام. يأتي خفض التوقعات من قبل هوندا وبعض شركات السيارات الأخرى في اليابان، على النقيض من تويوتا موتور، اليابانية أيضاً، والتي أكدت توقعاتها لأرباح العام الحالي بفضل مبيعاتها القوية في الولايات المتحدة واليابان.