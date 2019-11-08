«أودي» تعيد إنتاج «آر 8»

المصدر: برلين- د ب أ

قررت شركة «أودي» استئناف إنتاج سيارات الدفع الخلفي من الطراز «آر 8» مع طرح نسخة 2020 من هذا الطراز بعد وقف إنتاجها لمدة عام.

وبحسب ما أعلنته أودي التابعة لـ «فولكسفاجن» أكبر منتج سيارات في أوروبا فإن السيارة «آر 8 في 10» ذات الدفع الخلفي ستكون متاحة في فئتي الكوبيه وسبايدر من هذا الطراز مع التعديلات الشكلية نفسها، التي تم إدخالها على النسخة الجديدة من السيارة في فئة الدفع الرباعي. ولتمييز السيارة ذات الدفع الخلفي عن السيارة ذات الدفع الرباعي في هذا الطراز سيتم تزويد الأولى بشفرة جانبية بلونين، حيث سيكون لون الجزء العلوي منها أسود لامعاً، في حين سيكون الجزء الأسفل منها بلون جسم السيارة نفسه. وستعمل آر 8 ذات الدفع الخلفي بمحرك سعة 5.2 لترات ويتكون من 8 صمامات .