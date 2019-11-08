«فورد» تطرح «برونكو» في الربيع

المصدر: واشنطن- د ب أ

بعد سنوات من الترقب والانتظار لمشاهدة السيارة الجديدة «فورد برونكو» أعلنت الشركة الأمريكية أخيراً اعتزامها طرح السيارة وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في» في الربيع المقبل. وقبل تقديم السيارة الجديدة للأسواق كشفت فورد عن شعار السيارة «برونكو» الجديدة والذي يحتوي على مجسم حصان فوق الاسم، في حين كان الشعار القديم يحتوي على حصان صغير على يسار الاسم.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن فورد لم تشر إلى مكان أو موعد الكشف عن السيارة الجديدة «برونكو»، لكن على الأقل أصبح هناك نطاق زمني سيتم خلاله الكشف عن السيارة.

والسيارة المنتظرة من فئة السيارات «إس.يو.في» متوسطة الحجم .