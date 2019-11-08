الأبيض اللون المُفضّل لمشتري السيارات

المصدر: دبي - البيان

عزز اللون الأبيض صدارته كأفضل خيارات مستهلكي السيارات حول العالم. وتقدّم اللون الأبيض على جميع الألوان بنسبة (38٪) يليه اللون الأسود (19٪) ومن ثم اللون الرمادي (13٪)، وبهذا يحافظ اللون الأبيض على وقع الصدارة في تفضيلات المستهلكين حول العالم منذ عام 2011.

وبحسب تقرير أصدرته شركة «أكسالتا»، المتخصصة عالمياً في تصنيع وبيع الطلاء السائل والمسحوق أمس لم يظهر اللون الفضي هذا العام بين المراتب الثلاثة الأولى عالمياً، وبلغت نسبة شعبيته 10% فقط، وهي أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. وأظهر تقرير الشركة العالمي السنوي السابع والستين لألوان السيارات ازدياد شعبية اللون الرمادي حول العالم ويحتل كل من الأبيض والأسود والرمادي والفضي بالترتيب المواقع الأربعة الأولى للألوان المفضلة للسيارات حول العالم حيث تستأثر الألوان الأربعة مجتمعة على 80% من السوق على مستوى العالم.

وقالت نانسي لوكهارت، مدير التسويق العالمي لمنتجات «أكسالتا»: «يأتي التقرير ثمرة خبرتنا العريقة لأكثر من 65 عاماً في دراسة تفضيلات العملاء بشأن ألوان طلاء السيارات، وهو ما يضعنا في موقع الريادة في تحديد توجهات السوق ودراستها».