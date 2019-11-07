33% ارتفاع الأرباح التشغيلية لـ «بي.إم.دبليو» في الربع الثالث من العام

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قالت «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت في الربع الثالث من العام 33% بفضل مبيعات قوية للسيارات الرياضية متعددة الأغراض، وكذلك غياب عوامل استثنائية ضغطت على الأرباح قبل عام.

وذكرت الشركة التي مقرها ميونيخ أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب زادت إلى 2.29 مليار يورو (2.54 مليار دولار)، ارتفاعاً من 1.72 مليار يورو في الربع المقابل من العام الماضي وبما يزيد على 2.16 مليار يورو في توقعات استطلاع للرأي أجرته رفينيتيف.

وزاد هامش التشغيل في قطاع السيارات التابع للشركة إلى 6.6% من 4.4% في نفس الفترة قبل عام، حين أدت قواعد جديدة متعلقة بالانبعاثات إلى تراكم مخزون كبير وخصومات عرضها منافسون وتسببت في التأثير سلباً على هامش ربح بي.إم.دبليو من السيارات الفاخرة.