«جاكوار» تستعد لخطف الأبصار في «دبي للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «جاكوار» لخطف أبصار المشاركين في معرض دبي الدولي للسيارات من خلال الكشف عن طرازها الجديد «جاكوار I-PACE» الكهربائية بالكامل، حيث سيستمتع عشاق السيارات بالتعرف عن قرب على مركبة شركة السيارات الفاخرة والتي سجلت رقماً قياسياً في أبريل 2019 عندما أصبحت أول سيارة تفوز بثلاثة ألقاب ضمن جوائز «سيارة العام العالمية»، بعد حصولها على جوائز «سيارة العام العالمية» و«أفضل سيارة خضراء في العالم» و«أفضل تصميم في العالم».

وقال البروفيسور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روفر»: بدأنا بشكل مثالي، لننتقل نحو رؤية «الوجهة صفر»؛ صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام. سيارة I-PACE هي أولى خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية، وجاءت فكرتها حين كانت السيارات الكهربائية مجرد خيار غير دارج. لذا بدأنا من ورقة بيضاء لننشئ علامة فارقة جديدة وهي أفضل سيارة كهربائية بالعالم.